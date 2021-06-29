29 Июня 2021
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Общество
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов в Москве начали продавать в даркнете

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Об этом РИА Новости сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Средняя цена документа — 11 тыс. рублей.

Около десяти подобных объявлений были опубликованы еще в мае. По словам специалиста, изначально размещалась информация о продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса, однако после введения новых правил в столице злоумышленники начали продавать и QR-коды.

Напомним, с 28 июня в Москве действует режим "бесковидных ресторанов" – в них пускают только с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или ПЦР-тесте.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за три дня QR-коды для походов в заведения столичного общепита получили 2,5 млн горожан.

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Теги: QR-коды, москва, даркнет



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