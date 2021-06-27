Россотрудничество раскритиковали в Сербии после встречи клуба «Валдай»

Деятельность российского агентства по делам соотечественников и гуманитарного сотрудничества за рубежом раскритиковали по итогам конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Русском доме в Белграде. Несмотря на готовность сербов к совместной работе, делается крайне мало для популяризации России в Сербии, считает директор Центра русских исследований при Белградском университете профессор Синиша Атлагич.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков присутствовал на встрече клуба «Валдай», призвав создавать новые площадки для междисциплинарной работы специалистов из Сербии и России. Русский дом в Белграде, по его словам, является «важным звеном» и его двери «всегда открыты». Ведомство рассказало о встрече на своей странице Facebook — по каким-то причинам официальный сайт Русского дома не обновляется уже несколько месяцев.

Проблема с молодежью

Профессор Синиша Атлагич в комментарии для ФАН назвал сразу несколько слабых сторон российской публичной дипломатии в Сербии.

«Основной недостаток современной российской публичной дипломатии в том, что здесь часто нет крепких связей между молодежью двух стран», — подчеркнул профессор.

По словам Евгения Примакова, благодаря деятельности Россотрудничества постоянно растет количество иностранных студентов, прибывающих на учебу в Россию. Однако судя по словам Атлагича, в Сербии это не слишком заметно, хотя нет сомнений, что побывав в РФ, молодые люди запомнят это навсегда.

«Эти студенты — это будущая элита страны, которая будет влиять на общественное мнение и именно они потом будут определять политику. Мне кажется, что в последние 30 лет инвестиции России в это направление отсутствовали», — заявил директор Центра русских исследований.

Старики помнят, молодежь не знает

Кроме того, значительной проблемой, по мнению Атлагича, является отсутствие полноценных российских полноценных СМИ — несмотря на то, что РФ и Сербия близки политически, и наша страна постоянно поддерживает сербов на международных площадках, простые ее жители практически ничего не знаю о жизни братского славянского народа.

«Россия не популяризирует здесь свою массовую культуру. Мы не видим обычной жизни ее регионов, чем живет русский народ, и в итоге сербы почти ничего о ней не знают».

О том, что Россия — великая культурная держава — в Сербии сейчас помнит только старшее поколение.

«Только поколение 50+ многое помнит о русской классической культуре, но о массовой почти ничего. Без телевидения – а в Сербии это основой источник информации до сих пор – достичь этой цели невозможно. Поэтому российский телеканал здесь необходим», – считает Атлагич.

Работа «для себя»

При этом единая структура у организаций, которые бы связывали Россию и Сербию, отсутствует: разобщенные НПО пытаются что-то делать, пока Русский центр культуры и науки работает «для себя» — назвал сербский профессор главную проблему деятельности Россотрудничества.

«Почти в каждом городе Сербии, даже небольшом, есть какие-то организации типа обществ русско-сербской дружбы, которые что-то пытаются делать. Но мне кажется, что самые большие структуры, которые есть в том же Белграде, функционирующие на научном уровне или каком-то другом, работают больше «для себя». Поэтому мне видится, что здесь нужно сделать какую-то централизацию — и в финансовом смысле, и в организационном», — пояснил профессор.

Неизвестный пиар

Однако прежде всего необходимо принципиально изменить подход к коммуникациям в регионе, отметил Атлагич. Он напомнил, что в Сербии существует представительство «Русской гуманитарной миссии», одним из учредителей которого является Евгений Примаков. Проблема в том, что «большинство людей даже не знают о ее существовании», говорит Атлагич.

«Нет здесь поддержки СМИ, правильного пиара. По сути, о том, что они делают, знают только те люди, которые получают от них помощь. Они, конечно, благодарны, но большинство сербов о РГМ даже не слышало. Значит необходима популяризация и в этом смысле, и без СМИ это сделать невозможно», — подчеркнул директор Центра русских исследований.

Сербия является одним из важнейших направлений дипломатической и политической работы для России. Однако нет ничего удивительного в том, что сербский профессор называет те же проблемы в деятельности Россотрудничества, что и российские СМИ: одно из самых закрытых ведомств России, отвечающее за одной из важнейших направлений работы в российской международной политике, неоднократно упрекали в шаблонности и низкой эффективности работы. Евгений Примаков демонстративно открещивается от термина «мягкая сила», и предпочитает студенческий обмен и культурно-массовые мероприятия серьезной агрессивной работе — которой в Сербии занимается американская US AID.