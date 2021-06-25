Сотни гектаров территории в Карабаше и его окрестностях за собственный счет рекультивирует РМК

25 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Челябинская область
рекультивация, карабаш, экология, газон, рмк (2021) | Фото: пресс-служба РМК

Сотни гектаров территории в Карабаше и его окрестностях за собственный счет рекультивирует РМК

Русская медная компания (АО «РМК») финансирует рекультивацию участков накопленного вреда в Карабаше Челябинской области, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "РМК".

Сейчас идут работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает еще три проекта рекультивации. Общие инвестиции компании – около 2 млрд рублей.

Для оценки вреда экологии Карабаша ХХ века, РМК в 2020 году профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда. По её итогам разрабатывается четыре проекта рекультивации.

Карабашмедь(2021)|Фото: РМК

Первый проект - «Северный участок» (в его границы входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы). По «Северному участку» идет первый этап общественных обсуждений, начаты подготовительные работы – благоустройство территории.

Проект рекультивации второго участка - «Южного» - в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль ул. Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах также будут созданы биоплато (гидроботанические сооружения).

Проект реабилитации Карабашского пруда (искусственный водоем рядом с заводом) также на этапе общественных обсуждений.

Хвостохранилище №3, где работы уже стартовали, представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды, которую добывали в Карабаше в XX веке. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы является источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в Карабашском городском округе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что рекультивация хвостохранилища №3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше – "огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия".

"Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды", - отмечает Алексей Текслер.

Проект рекультивации хвостохранилища №3 в 2020-м году прошел общественные обсуждения. На документацию получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По проекту в 2021 году началось финансирование технического этапа рекультивации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя планирование территории хвостохранилища: выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов, а также нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе рекультивации покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Данные меры позволят прекратить загрязнение окружающей среды с территории хвостохранилища №3. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Рекультивацию на Северном и Южном участках планируется завершить до конца 2022-го года. Полностью все работы на остальных объектах рекультивации планируется завершить в течение ближайших 5-7 лет.

Президент РМК Всеволод Левин говорит: "В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004-го года, когда завод "Карабашмедь" вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных Майскими указами Президента и национальными проектами".

рекультивация, экология, рмк, карабаш(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Ликвидация накопленного вреда экологии – одна из главных целей Майских указов Президента РФ Владимира Путина и национального проекта «Экология». Для реализации национального проекта на территории Челябинской области в 2018-м году Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним в 2019-м году РМК уже завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Сегодня на месте хвостохранилища зеленый газон.

рекультивация, карабаш, экология, газон, рмк(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Всего с 2012-го года Русская медная компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

Справка. Город Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началась в 1910-и году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004-м году. С этого момента на предприятии начинается масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства. На эти цели направлено уже более 30 млрд рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: рмк, рекультивация, нацпроект экология, карабаш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети