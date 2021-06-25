Сотни гектаров территории в Карабаше и его окрестностях за собственный счет рекультивирует РМК

Русская медная компания (АО «РМК») финансирует рекультивацию участков накопленного вреда в Карабаше Челябинской области, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "РМК".

Сейчас идут работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает еще три проекта рекультивации. Общие инвестиции компании – около 2 млрд рублей.



Для оценки вреда экологии Карабаша ХХ века, РМК в 2020 году профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда. По её итогам разрабатывается четыре проекта рекультивации.

Первый проект - «Северный участок» (в его границы входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы). По «Северному участку» идет первый этап общественных обсуждений, начаты подготовительные работы – благоустройство территории.

Проект рекультивации второго участка - «Южного» - в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль ул. Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах также будут созданы биоплато (гидроботанические сооружения).

Проект реабилитации Карабашского пруда (искусственный водоем рядом с заводом) также на этапе общественных обсуждений.

Хвостохранилище №3, где работы уже стартовали, представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды, которую добывали в Карабаше в XX веке. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы является источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в Карабашском городском округе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что рекультивация хвостохранилища №3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше – "огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия".

"Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды", - отмечает Алексей Текслер.

Проект рекультивации хвостохранилища №3 в 2020-м году прошел общественные обсуждения. На документацию получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По проекту в 2021 году началось финансирование технического этапа рекультивации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя планирование территории хвостохранилища: выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов, а также нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе рекультивации покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Данные меры позволят прекратить загрязнение окружающей среды с территории хвостохранилища №3. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Рекультивацию на Северном и Южном участках планируется завершить до конца 2022-го года. Полностью все работы на остальных объектах рекультивации планируется завершить в течение ближайших 5-7 лет.

Президент РМК Всеволод Левин говорит: "В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004-го года, когда завод "Карабашмедь" вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных Майскими указами Президента и национальными проектами".

Ликвидация накопленного вреда экологии – одна из главных целей Майских указов Президента РФ Владимира Путина и национального проекта «Экология». Для реализации национального проекта на территории Челябинской области в 2018-м году Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним в 2019-м году РМК уже завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Сегодня на месте хвостохранилища зеленый газон.

Всего с 2012-го года Русская медная компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

Справка. Город Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началась в 1910-и году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004-м году. С этого момента на предприятии начинается масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства. На эти цели направлено уже более 30 млрд рублей.