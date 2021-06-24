Хуснуллин предложил заменить мигрантов на стройках неработающими пенсионерами

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительство, нашел новый источник рабочей силы на замену отсутствующим из-за пандемии иностранцам из ближнего зарубежья.

Если раньше вице-премьер активно лоббировал тему с выходом на стройки заключенных (идея понравилась всем, кроме самих заключенных), то теперь Хуснуллин готов видеть на стройках неработающих пенсионеров, передает РИА Новости.

Министр, правда, не уточнил, перейдут ли такие пенсионеры в разряд работающих, которым сейчас не индексируют пенсию. Есть вероятность, что идея снова придется по душе всем, кроме самих пожилых людей.