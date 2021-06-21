В Тюмени жена оштрафованного депутата Юхневича претендует на мандат депутата областной думы

Озвучены фамилии коммунистов, выдвинутых на предстоящие выборы в областную думу, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме КПРФ.

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Лидером списка стала персек обкома Тамара Казанцева. Следом идут Иван Левченко и Регина Юхневич. Четвёртое место в списке досталось представителю Югры, первому секретарю Когалымского горкома КПРФ Игорю Костогрызу, на пятом месте – представитель Ямала, помощник депутата окружного заксобрания Людмила Журавлёва.

Напомним, мужа Регины Юхневич, действующего депутата областной думы Юрия Юхневича задержали 3 марта в Тобольске. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который был признан экстремистским. Политик был оштрафован на тысячу рублей.

В КПРФ не исключают, что истинные причины задержания Юхневича связаны со встречей с жителями, которую депутат провел 23 февраля в Тобольске. Полиция пыталась препятствовать её проведению, хотя площадь является гайд-парком, и проводить публичные мероприятия там можно без согласования.