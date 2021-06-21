21 Июня 2021
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Происшествия Пермский край
пельмени (2012) | Фото:wlmx.info

В Перми "пельменный король" получил срок за кражу 56 миллионов

В Перми предприниматель – руководитель кредитно-потребительского кооператива "Пермский пельменный дом" получил срок за мошенничество, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

В 2016 г. бизнесмен создал в Перми бизнес по производству и реализации пельменной продукции и других мясных полуфабрикатов. Для работы своего предприятия он взял у пермяков деньги якобы на цели развития своей деятельности. Сначала он платил обещанные проценты, однако в 2017 г. прекратил это делать.

Полученные от 198 пострадавших 56 млн руб. предприниматель похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. Приговор суда в силу не вступил.

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Теги: кооператив, пельмени, мошенничество



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