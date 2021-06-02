ЧМК выплатил 47 млн рублей за ущерб реке Миасс

С Челябинского металлургического комбината (входит в группу "Мечел") взыскали более 47,2 млн рублей за ущерб реке Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Предприятие полностью выплатило ущерб, причиненный водному объекту.

В ноябре Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ЧМК вреда. В марте областной суд оставил решение в силе.

Напомним, ЧМК уличили в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в Миасс. Нарушение было выявлено и зафиксировано еще в 2016 году. Предписания по нарушениям не были устранены в последующие годы – начиная с 2017 года и до 2019 года.