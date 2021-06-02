В Мегионе отделался "условкой" водитель, который пьяным "вёз" на капоте автомобиля полицейского

31-летний водитель из Мегиона наказан за то, что сбил полицейского, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Он получил три с половиной года условно.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 3 апреля пьяный водитель, ранее лишённый прав, ехал по улице Садовая в Мегионе на "Шевроле". В ответ на требование силовика остановиться, он сбил полицейского. Тот схватился за капот, чтобы не попасть под колёса, и так "проехал" 1 км. После этого водитель ещё и оказал сопротивление при задержании.