Власти Южной Осетии помогут Керчи в ликвидации последствий потопа

Власти Южной Осетии (РЮО) намерены оказать помощь городу Керчь в ликвидации последствий удара стихии, сообщает ТАСС.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил МЧС Южной Осетии связаться с коллегами из Республики Крым и проработать вопрос оказания помощи.

"Керчь терпит бедствие. Друзья познаются в беде. Мы должны оказать Керчи посильную помощь", - подчеркнул он.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил , что власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.