18 Июня 2021
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Общество Челябинская область
благоустройство набережной реки Миасс, Челябинск (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске комитет дорожного хозяйства уличили в сговоре на торгах по ремонту набережной реки Миасс

УФАС выявило сговор на аукционе по ремонту набережной реки Миасс между комитетом дорожного хозяйства Челябинска и ООО "УралДорСтрой" и ООО "ЧелябинскСвязьИнвест", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет об аукционе 2019 года на выполнение работ в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС по ремонту пешеходной зоне по улице Труда и набережной реки Миасс на правом берегу. Работы по ремонту набережной выполняла компания "ЧелябинскСвязьИнвест" по договору субподряда с "УралДорСтрой", а по ремонту пешеходной зоны "УралДорСтрой". Стоимость контракта – 111,9 млн руб.

Антимонопольный орган установил, что работы по контракту выполнялись до его заключения, что подтвердила исполнительная документация хозяйствующих субъектов и схемы фактических выполненных работ. В результате были оплачены уже ранее выполненные работы по ремонту набережной на 68 млн руб.

Теперь участникам сговора грозит административная ответственность. Кроме того, материалы дела направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии в действиях должностных лиц составов преступлений в рамках УК РФ.

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Теги: набережная, сговор, УФАС,



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