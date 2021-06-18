Власти Москвы запретили лечить невакцинированных

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун 16 июня издал приказ №541, согласно которому запрещено проводить плановую госпитализацию невакцинированных.

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Приказ называется "О плановой госпитализации взрослого населения в стационарные медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19". Чтобы попасть в больницу, нужно предоставить или сертификат о вакцинации от ковида, или справку об антителах. Исключение составляют только онкологические заболевания и госпитализация для оказания паллиативной помощи.

Что делать больным, которым в принципе нельзя делать прививку, неизвестно.

"Понятно, на что он обрекает этих людей", - пишет директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова. При этом все вакцины еще проходят третью стадию клинических испытаний.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отмечает, что власти сначала провели "оптимизацию" здравоохранения, сократив число коек, а теперь отказывают людям в медпопощи под предлогом ухудшения ситуации с коронавирусом. То есть граждане еще и расплачиваются за действия властей.

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