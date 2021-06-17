Кушвинская прокуратура взяла под защиту исторический памятник 19 века, которому угрожал снос

Прокуратура уральского города Кушва требует восстановить свободный доступ к историческому памятнику 19 века, возведенному в память о Степане Чумпине. Прокурор города вынес представление об устранении нарушения федерального законодательства мэру горнозаводского городка Михаилу Слепухину. Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции Накануне.RU

Как говорится в тексте прокурорского реагирования памятник находится на неотчуждаемой территории, а также входит в перечень объектов имеющих особое значение для истории и культуры.

Надзорное ведомство признало, что, по сути, из-за работ, проводимых ОАО «ВГОК» дорога, ведущая к памятнику, по сути уничтожена, перерыта. При этом безопасность людей, желающих посетить памятник, не обеспечен, что создает риск получения травм горожанами.

Местная прокуратура требует от мэра установления публичного сервитута к памятнику, а также привлечения к ответственности лиц, допустивших халатность.

Напомним, что об угрозе памятнику нашему изданию рассказали активисты, объединившиеся в инициативную группу по защите визитной карточки города.