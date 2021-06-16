16 Июня 2021
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Общество
Александр Власов, Борис Пьянков (2021) | Фото: tmk-group.ru

ТМК продемонстрировала Росприроднадзору передовые экологические практики на своих предприятиях

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продемонстрировала руководству федерального проекта "Чистый воздух" Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) применение передовых экологических практик на заводах компании, сообщает пресс-служба ТМК.

Так, на днях представители Росприроднадзора побывали на Северском трубном заводе (СТЗ) и Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящие в ТМК, и оценили природоохранную деятельность предприятий.

Гостями были оценены новые технологии, внедрение которых позволило заводам выпускать более качественную продукцию, увеличивать объемы производства и вместе с тем способствовать улучшению экологической обстановки в том числе значительному снижению воздействия на водные объекты, воздух, сокращению выбросов парниковых газов. Помимо этого, на местах на постоянной основе реализуются мероприятия по обеспечению эффективной работы очистных сооружений и поддержанию экологической безопасности в ходе производственной деятельности.

Руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александр Власов отметил, что на предприятиях ТМК используются технологии, которые можно отметить в качестве передовых.

"Например, водородная технология, применяемая на ТМК-ИНОКС, способствует отсутствию выбросов в атмосферный воздух. Использование водородной энергетики отмечаем в качестве перспективной технологии, её дальнейшее развитие положительно отразится на состоянии окружающей среды, станет преимуществом для компании", – подчеркнул Власов.

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Теги: Трубная металлургическая компания, экологические практики, предприятия



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