Власти Перми обсуждают внедрение бесплатного проезда для школьников и малоимущих

В Перми депутаты гордумы обсудили с властями города варианты бесплатного проезда на общественном транспорте для школьников и малоимущих семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

На заседании комитета по экономическому развитию, мэрия представила расчеты выпадающих доходов, планируемых при предоставлении льгот разным категориям граждан. Так, при бесплатном проезде учеников 1-4 классов сумма выпадающих доходов за четыре месяца действия льготы составит 50,8 млн руб., за год – 152 млн руб. При условии предоставления льготы малоимущим и многодетным малоимущим семьям сумма выпадающих доходов за четыре месяца составит 21, 6 млн руб., за целый год - 64, 8 млн руб.

"В части пенсионеров и бесплатного проезда для них в выходные и праздничные дни, расчет показывает большой размер, минимум 348 млн рублей в год. В связи с этим предоставления такой льготы считаем нецелесообразным", - отметил глава дептранса Анатолий Путин.

Депутаты Илья Лисняк и Вероника Куликова, предложили администрации сделать расчеты выпадающих доходов при условии предоставления льготы школьникам до 16 лет. Кроме того, Вероника Куликова предложила проработать алгоритм введения льготного проезда.