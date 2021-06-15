"Сокращение штата нарушает все законы": уволенный водитель тагильской скорой будет судиться с минздравом и "РТ - Соцсфера"

В Нижнем Тагиле история с переведенными подстанциями скорой помощи на аутсорсинг приобрела новый поворот. Уволенный водитель скорой помощи Михаил Смольников обратился в суд, требуя расторжение сделки между ООО «РТ – Социальная сфера» и городской скорой помощи Нижнего Тагила, а также требуя признать незаконным сокращение штата службы. Текст иска оказался в распоряжении Накануне.RU.

Согласно документу тагильчанин просит привлечь к ответственности главного врача городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергея Безбородова.

"Административный ответчик главврач городской станции скорой медицинской помощи Тагила подписал приказ «о сокращении численности и штата» исключение из штатного расписания структурных подразделений «автотранспортное подразделение и «ремонтная база». Данный приказ принят с нарушениями пункта 7.8 правил организации деятельности выездной бригады скорой помощи. Однако, 2 февраля 2021 года работники в отношении которых проведены мероприятия по сокращению штата уволены, а структурные подразделения ликвидированы.

Рекомендуемыми штатными нормативами для станции скорой медпомощи установлено, что штатная численность водителей должна составлять не менее 5, 25 для обеспечения круглосуточной работы выездной помощи скорой медицинской помощи.

Как следует из переписки между административными истцами, административным ответчиком и минздравом Свердловской области главный врач провел мероприятия по сокращению штата и заключению контракта самостоятельно без предварительного согласования с вышестоящими органами. Данные действия противоречат Конституции и действующему законодательству о здравоохранении

Просим признать незаконным сокращение численности скороц помощи и заключение контракта между станцией скорой помощью и ООО «РТ – Социальная сфера", - гласит текст.

По словам Смольникова он намерен добиться признание незаконным аутсорсинга не только в Нижнем Тагиле, но и в Первоуральске.

"Мое увольнение связано с ликвидацией структурного подразделения транспортного предприятия. Это стало следствием незаконного введения аутсорсинга. Мы обратились в суд, и 29 июня пройдет первый процесс насчет этого. В суд мы подали насчет незаконности введения аутсорсинга скорой помощи в Первоуральске и в Нижнем Тагиле. Будем требовать отмены сделки", - заключил гражданский активист.

Напомним, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом. Закупку пытались обжаловать, но ФАС не нашла каких-либо нарушений. Между тем, общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" заявила о возможных признаках мошенничества при заключении контрактов по аутсорсингу "скорых" у "РТ-Социальная сфера". Активисты, изучив документацию, заподозрили возможные хищения на 1 млрд руб. на уплате НДС.

Первое заседание состоится 29 июня в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила.