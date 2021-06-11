"Мы ошиблись". Канадские ученые бьют тревогу по поводу мРНК-вакцин от коронавируса

"Мы совершили большую ошибку", - так вирусный иммунолог и доцент Университета Гвельфа в Онтарио Байрам Бридл охарактеризовал результаты исследований вакцинации новыми мРНК-вакцинами от коронавируса, пишет Children's Health Defense.

Исследования, проведенные группой ученых, показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, надпочечники и в яичниках. До этого предполагалось, что новые вакцины будут вести себя так же, как традиционные вакцины.

"Мы думали, что спайковый белок был отличным антигеном-мишенью, но не знали, что сам спайковый белок был токсином и патогенным белком. Таким образом, прививая людей, мы непреднамеренно прививаем им токсин", - сказал Бридл.

В прошлом году Бридл получил грант канадского правительства в размере 230 тыс. долларов на исследования по разработке вакцины от коронавируса. И вместе с группой ученых из других стран подал запрос на информацию от японского регулирующего агентства, чтобы получить доступ к исследованию биораспределения после вакцинации вакциной Pfizer, то есть каким образом вводимый препарат распределения в организме.

По его словам, это первое подобное исследование. И оно показывает, что препарат не остается в мышцах плеча, а расходится по всему организму.

Также выявлено, что вакцинация приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Иммунолог объяснил механизм этого воздействия, которое ранее было обнаружено опытным путем во многих странах. Установлено, что спайковый белок почти полностью ответственен за повреждение сердечно-сосудистой системы.

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что новые генные вакцины приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний.

О потенциальной опасности новых вакцин ранее сообщалось неоднократно. Так, ветеран иммунологии Дж. Барт Классен опубликовал статью в рецензируемом научном журнале Microbiology & Infectious Diseases. Он получил результаты, что новые вакцины могут вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы. Под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в теле человека может принимать патологические конфигурации, вызывая хронические дегенеративные неврологические заболевания. О случаях же тромбоза, миокардита в разных странах тоже неоднократно сообщалось. Всего в США, по официальным данным, по состоянию на 24 мая после вакцинации умерли почти 5 тыс. человек.