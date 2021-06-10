Боксёр из Нижневартовска представит Югру на олимпиаде в Токио

Спортсмен из Нижневартовска Альберт Батыргазиев 11 июня вернется домой после успешного выступления на европейской олимпийской квалификации, которая проходила в Париже с 4 по 8 июня. В последнем поединке вартовчанин одержал безоговорочную победу над французом Самуэлем Кистохарри. Победа на европейской олимпийской квалификации была необходима для повышения рейтинга и удачной жеребьёвки на Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Победа Альберта в Париже – ещё одно доказательство ответственного подхода к тренировочному процессу при подготовке к Олимпийским играм, - сказал заслуженный тренер России, директор МАУ Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" Руслан Куштанов. – Альберт очень дисциплинированный, серьёзно относится к соблюдению всех режимных моментов, к графику тренировок. У него хороший эмоциональный настрой. Одним словом, он – профессионал с большой буквы. Более того, Альберт с самого начала своей спортивной карьеры, а я занимаюсь с ним с девяти лет, ставил перед собой цель выступить на Олимпийских играх. Со своей стороны оказываю ему всяческую поддержку. Горжусь, что житель Нижневартовска будет защищать честь родного города и Югры на самых престижных спортивных соревнованиях планеты".

В ближайшие дни Альберта Батыргазиева ждёт несколько дней отдыха. К подготовке к Олимпиаде он вернётся 15 июня. Первый этап спортивных сборов стартует в Кисловодске. Он продлится до конца июня. Уже в первых числах июля сборная России по боксу отправится во Владивосток, где климат и часовой пояс почти такие же, как в японском Токио. Сборы в этих условиях позволят спортсменам максимально комфортно пройти акклиматизацию. Перед олимпийскими стартами во Владивостоке Руслан Куштанов планирует присоединиться к своему подопечному.

Вартовчане будут поддерживать своего чемпиона в течение всего лета. Оздоровительная кампания-2021 стартовала под общим лозунгом "Олимпийское лето в Нижневартовске". Дирекцией спортивных учреждений запланировано более 600 физкультурных мероприятий в период с июня по август. Среди действующих проектов – "Лаборатория настольных игр", в рамках которой горожане освоят разноплановые настольные игры. Состязания проходят на спортивных площадках по адресам Мира, 29А, (СК "Юбилейный") и Пермская, 23А (спортплощадка).

Полсотни футбольных тренировок для детей и молодёжи, турниры по футболу среди дворовых и семейных команд пройдут в рамках проекта "PROфутбол". В июне и июле на спортивной площадке в 10 микрорайоне (Пермская, 23А) будет работать школа юного арбитра. Запланированы практическая и теоретическая части, турниры, мастер-классы с приглашением профессиональных именитых игроков и судей.