Автомобильный ад: улицу в центре Екатеринбурга сделают полностью односторонней

Екатеринбургские чиновники вместе с депутатами городской думы проинспектировали перекрестки, где аварии совершаются чаще, чем в других местах. Так, согласно статистике комитета по транспорту в мэрии и ГИБДД, в данный перечень вошли девять перекрестков: Малышева – Горького, Титова – Братская, Самолётная – Щербакова, Щорса – Московская, Бакинских комиссаров – Уральских рабочих, Волгоградская – Ухтомская, Стрелочников - Челюскинцев, Старых большевиков – Фронтовых бригад, Шефская – Краснофлотцев. О том как городские власти планируют снижать аварийность на некоторых из них, передает Накануне.RU.

Малышева – Горького

С сентября 2020 года на данном участке случилось три аварии, в которых пострадали четверо жителей.

Причина во всех случаях была одна и та же: участники аварий стремились повернуть с улицы Малышева на улицу Горького. В ту сторону, которая вела на проспект Ленина.

Также перекресток улиц Куйбышева – Горького оборудуют светофором.

К сентябрю 2021 года будет введено одностороннее движение на всем протяжении улицы Горького.

Введением односторонки на данном участке в мэрии рассчитывают снизить аварийность.



Щербакова – Самолётная

В 2020 году на данном перекрестке в микрорайоне Уктус произошло шесть аварий, в которых пострадало 11 человек.

Причиной стало то, что водители, ехавшие по улице Щербакова со стороны улицы Павлодарской, пытались повернуть на улицу Самолетную.

Тогда на данном участке установили дополнительные светофоры, а также камеры наблюдения. Таким образом, аварийность удалось снизить.

Бакинских комиссаров – Уральских рабочих

Здесь произошло три ДТП. Два из них случились, когда машины, двигавшиеся по Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы, попытались повернуть налево на Уральских рабочих.

"На этом участке мы с обоих направлений запретили левые повороты. После того, как появились знаки, произошло третье ДТП - когда машина совершала левый поворот с Кировградской. Но с декабря ДТП здесь прекратились", - объяснил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

Московская - Щорса

Причиной аварий на данном участке было то, что водители машин, проезжающих до перекрестка по Шаумяна пытались из второго ряда повернуть налево на Московскую.

В этом году на перекрестке появилась фото и видео – фиксация и тогда все аварии сразу прекратились.

Титова – Братская

После того как за короткий промежуток времени там произошли три аварии, в которых пострадали четыре человека на этом участке была выделена пешеходная фаза на светофор.

Эта мера уменьшила транспортный поток и снизила число ДТП.