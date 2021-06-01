01 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Перекресток (2021) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Автомобильный ад: улицу в центре Екатеринбурга сделают полностью односторонней

Екатеринбургские чиновники вместе с депутатами городской думы проинспектировали перекрестки, где аварии совершаются чаще, чем в других местах. Так, согласно статистике комитета по транспорту в мэрии и ГИБДД, в данный перечень вошли девять перекрестков: Малышева – Горького, Титова – Братская, Самолётная – Щербакова, Щорса – Московская, Бакинских комиссаров – Уральских рабочих, Волгоградская – Ухтомская, Стрелочников - Челюскинцев, Старых большевиков – Фронтовых бригад, Шефская – Краснофлотцев.  О том как городские власти планируют снижать аварийность на некоторых из них, передает Накануне.RU.

Малышева – Горького

С сентября 2020 года на данном участке случилось три аварии, в которых пострадали четверо жителей.

Причина во всех случаях была одна и та же: участники аварий стремились повернуть с улицы Малышева на улицу Горького. В ту сторону, которая вела на проспект Ленина.

Также перекресток улиц Куйбышева – Горького оборудуют светофором.

К сентябрю 2021 года будет введено одностороннее движение на всем протяжении улицы Горького.

Введением односторонки на данном участке в мэрии рассчитывают снизить аварийность.
 

Щербакова – Самолётная

Перекресток(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

В 2020 году на данном перекрестке в микрорайоне Уктус произошло шесть аварий, в которых пострадало 11 человек.

Причиной стало то, что водители, ехавшие по улице Щербакова со стороны улицы Павлодарской, пытались повернуть на улицу Самолетную.

Тогда на данном участке установили дополнительные светофоры, а также камеры наблюдения. Таким образом, аварийность удалось снизить.

Бакинских комиссаров – Уральских рабочих

Перекресток(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Здесь произошло три ДТП. Два из них случились, когда машины, двигавшиеся по Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы, попытались повернуть налево на Уральских рабочих.

"На этом участке мы с обоих направлений запретили левые повороты. После того, как появились знаки, произошло третье ДТП - когда машина совершала левый поворот с Кировградской. Но с декабря ДТП здесь прекратились", - объяснил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

Московская - Щорса

Причиной аварий на данном участке было то, что водители машин, проезжающих до перекрестка по Шаумяна пытались из второго ряда повернуть налево на Московскую.

В этом году на перекрестке появилась фото и видео – фиксация и тогда все аварии сразу прекратились.

Титова – Братская

После того как за короткий промежуток времени там произошли три аварии, в которых пострадали четыре человека на этом участке была выделена пешеходная фаза на светофор.

Эта мера уменьшила транспортный поток и снизила число ДТП.

 

 

 

 

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Теги: Дороги, ДТП, Екатеринбург



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