В уральской школе учителей наказали за травмы детей во время уроков

На Среднем Урале учителей наказали после травм школьников во время учебного процесса.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, оба инцидента произошли в марте этого года в средней школе №2 в Ревде. В первом случае ученики 5 класса на уроке физкультуры во время игры в футбол столкнулись и ударились лбами. В результате один из детей получил сотрясение головного мозга.

Буквально на следующий день ученик 7 класса, отпросившись с урока по русскому языку, стал спускаться по лестнице. В итоге ребенок упал и получил перелом ступни с растяжением.

После этого прокуратура начала свою проверку в школе. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что сотрудниками ведется недостаточный контроль за детьми во время учебного процесса. Безопасное нахождение учеников в школе не было обеспечено должным образом, что и повлекло их травмирование.

Прокуратура Ревды внесла представление в адрес директора заведения. По результатам его рассмотрения учителя физкультуры и русского языка привлечены к дисциплинарной ответственности.