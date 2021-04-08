Владимир Путин наградил ямальскую шахматистку Орденом "За заслуги перед Отечеством"

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По указу президента страны Владимира Путина спортсмен-инструктор спортивной сборной команды РФ по шахматам федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Александра Горячкина была удостоена Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Помимо ямальской шахматистки, за успешное выступление на первой Всемирной олимпиаде ФИДЕ 2020, почетной государственной награды удостоены еще 10 спортсменов. Трое также награждены Орденом Дружбы, а старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов удостоен Ордена Почета.

Напомним, что первая онлайн-олимпиада ФИДЕ стала альтернативой Всемирной шахматной Олимпиады, которую пришлось перенести на 2021 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир среди 163 сборных стран-членов ФИДЕ проводился на платформе Chess.com.

По решению президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича золото разделили Россия и Индия, поскольку во втором матче у последних закончилось время из-за проблем с интернетом. В последствие Индия подала апелляцию на результаты финала.