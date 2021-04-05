05 Апреля 2021
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Спорт Москва
(2005) | Фото: www.ray-sport.ru

Умер "голос бокса" Владимир Гендлин

Умер спортивный комментатор, специализировавшийся на боксе, Владимир Гендлин, сообщает "Ведомости. Спорт".

9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, в тот же день – две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные.

26 марта "скорая помощь" установила наличие антител и сделала вывод, что комментатор переболел COVID-19, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ. Сегодня стало известно о его смерти.

Гендлин родился 26 мая 1936 г. в Москве. Мастер спорта по боксу. На любительском ринге провёл 51 бой (50 побед, одно поражение). После завершения выступлений работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске. Был президентом клуба "Ред Старз". Затем — генеральным менеджером Союза боксёров России. В 1994-2016 гг. Гендлин – главный комментатор бокса на НТВ (1994—2006), "НТВ-Плюс" (1996—2015) и "Первом канале (1995—2016).

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Умер "голос бокса" Владимир Гендлин

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Теги: Владимир гендлин, бокс, комментатор



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