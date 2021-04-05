В Челябинске в апреле начнется строительство набережной на реке Миасс

В Челябинске с середины апреля начнется строительство набережной вдоль южного берега реки Миасс. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Контракт будет заключен на этой неделе. Все необходимые процедуры, в том числе проверочные, мы провели. Приступать к работе будем в середине апреля. Уже идет процедура передачи строительной площадки между прошлым подрядчиком и новым. Уже ряд подготовительных работ начат", - рассказал он.

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

Был объявлен новый конкурс, на который поступила только одна заявка. Победителем стало ООО "Строймеханизация". Компания выполнит работы за 489,6 млн руб.