В Ишимском районе заработали три новых фельдшерских пункта

В Ишимском районе торжественно открыли три фельдшерско-акушерских пункта — в Малоудалово, Бутусово и Савина. Построены они по нацпроекту "Здравоохранение" в рамках региональной программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Первым распахнул свои двери новый модуль в Малоудалово. Красную ленту перерезали заместитель главы администрации Ишимского района Надежда Жидкова, заместитель главного врача областной больницы №4 Александр Плетнев и глава Дымковского сельского поселения Игорь Первышин.

В светлом модульном ФАП на 58 квадратных метрах есть все для комфортного приема пациентов и оказания им неотложной помощи. Так, маломобильные граждане могут воспользоваться пандусом с двусторонним ограждением и поручнями. И если в старом пункте не было практически никакого диагностического оборудования, то новый оснащен им сполна — начиная от портативных анализаторов для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови и заканчивая электрокардиографом, спирометром и дефибриллятором. И еще, что очень важно в период пандемии коронавируса, в арсенале у сельского медика появился пульсоксиметр — прибор для измерения уровня насыщения артериальной крови кислородом.

Как отмечает фельдшер, заведующая Малоудаловским ФАП, она же и акушерка, Ирина Шахлина, работать стало намного интереснее.

"Я с удовольствием прихожу теперь на работу, осваиваю новое оборудование, которого раньше у нас не было, — делится фельдшер. — Радуюсь новым условиям работы. Если раньше мы находились в здании, которому было около века, отапливали его дровами, то сейчас в ФАП газовое отопление и центральный водопровод. Больше не нужно носить воду из колонки. Все современно и комфортно".

"Это же какое сокровище, какой дворец нам построили, какая красота, — делится впечатлениями жительница деревни Малоудалово Полина Борисенко. — На моей памяти это третий фельдшерский пункт. Не ожидала, что в нашей деревне будет такой медицинский центр. Медикам остается только работать и получать удовольствие".

Местные жители теперь так же, с комфортом, смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также можно отметить, что в новом ФАП можно будет приобретать лекарственные препараты в комфортных условиях и не выезжать за ними в аптеки на дальние расстояния, что очень удобно.