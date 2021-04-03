На кого работаем: предустановленные российские приложения могут отправлять данные пользователей за границу

СМИ сообщили о неожиданном последствии вступления в силу закона об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты и smart-телевизоры. Напомним, полтора десятка отечественных сервисов должны быть предустановлены на все устройства, проданные/произведенные после 1 апреля этого года.

Эксперты АНО "Информационная культура", на отчет которых ссылается "Коммерсант", пришли к выводу, что законопроект может помочь таким корпорациям как Google и Huawei лучше таргетировать рекламу, поскольку они смогут получать обезличенные данные о российских пользователях.

Оказывается, все обязательные коммерческие приложения содержат в себе аналитические трекеры (скрытые программы), которые собирают сведения о пользователях и передают их за рубеж. Получателями данных могут быть Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и др.

Примечательно, что сбором таких данных занимаются не только обязательные к предустановке сервисы Яндекса или "Лаборатории Касперского", но и вполне себе государственные госуслуги. Встроенных механизмов слежения не оказалось только в приложении платежной системы "Мир".

В Минцифры России исключили возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян в том числе иностранным компаниям, но при этом согласились, что "эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы".

"Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр.

Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. На технику, произведенную с 1 апреля 2021 года, и продаваемую на территории Российской Федерации, предустанавливаются приложения по 15 классам. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны", - отметили в Минцифры.