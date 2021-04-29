Пять причин, почему закрыли ФБК

Леонид Волков заявил о закрытии сети штабов Алексея Навального (связаны с ФБК — организацией, включенной в реестр иностранных агентов) после приостановления их деятельности Мосгорсудом. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Прокуратуры о признании ФБК и связанных с ним структур экстремистскими организациями.

Штабы Навального были основной движущей силой ФБК: через них велась работа в регионах, организация и координация незаконных митингов и сбор пожертвований. Кроме того, там собирался и взращивался молодежный актив. Следующим шагом станет закрытие ФБК и дублирующего его ФЗПГ (организация, включенная в реестр иностранных агентов).

Сбежавшая за границу «верхушка» ФБК обвиняет в ликвидации структур власти и мнимое давление, однако в действительности к «смерти» проекта «Навальный» привели исключительно действия его ближайшего окружения, многомиллионные долги и иски Евгения Пригожина.

Рассмотрим пять реальных причин краха структур Навального.

Причина №1: Алчность

Еще в конце 2000-х годов молодой Алексей Навальный понял: чтобы бороться с коррупционерами, нужно думать, как коррупционер. Поэтому в 2009 году он смог получить пост советника губернатора Кировской области, а в 2013 - первую судимость за мошенничество по делу «Кировлеса». Вместе с этим шло рассмотрение еще одного дела по статье о мошенничестве, открытое в отношении Навального и его брата Олега. В итоге по делу «Ив Роше» братьев также признали виновными. Алексей получил второй условный срок. Нарушение условий условного осуждения именно по этому делу привело его в покровскую колонию в 2021 году.

С момента создания в 2011 году ФБК Навальный собрал вокруг себя таких же «способных» кадров, имеющих представление о том, как правильно вести финансовые дела, чтобы люди сами несли тебе деньги и не задавали вопросов о том, куда они тратятся.

Именно так появилось дело об отмывании денег при «президентской кампании» Навального в 2018 году, из-за чего главному счетоводу ФБК Леониду Волкову пришлось покинуть Россию и скрыться в Литве. В конце 2020 года было открыто еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого Следственный комитет собрал «достаточно данных» для доказательства растраты на личные нужды 356 миллионов рублей из 588 миллионов рублей, пожертвованных исключительно на цели структур ФБК.

Причина №2: Гордыня

Сумев выстроить культ вокруг личности Навального и заручившись поддержкой влиятельных спонсоров на Западе, члены ФБК решили поднять ставки. Директор ФБК Иван Жданов, юрист организации Любовь Соболь и бывший заместитель министра энергетики при правительстве Михаила Касьянова Владимир Милов в 2019 году выдвинулись кандидатами в депутаты Московской городской думы.

В ходе избирательных кампаний они устраивали провокации и неоднократно нарушали закон. При проверке поданных в избирком подписей избирателей было выявлено множество автографов уже умерших людей. Из-за фальсификаций был превышен допустимый процент брака, что стало причиной недопуска кандидатов к выборам.

Уверенные в поддержке москвичей несостоявшиеся кандидаты организовали серию незаконных акций протеста, по результатам которых надеялись оказать давление на российскую власть и незаконно проложить себе дорогу в политику. Однако провокации привели к тысячам задержаний активистов, уголовным делам и судам с пострадавшими от беспорядков бизнесменами. Некоторые долги, оставшиеся с 2019 года, не выплачены до сих пор.

Обещанные ФБК компенсации для всех задержанных так и не были выплачены, их административные штрафы не были оплачены, юридическая помощь также не была оказана. Это привело к оттоку аудитории и отказу активистов от участи в будущих незаконных митингах. Все это стало серьезным ударом по репутации ФБК.

Сам Навальный тоже стал жертвой собственной гордыни. Находясь в тюремном заключении, он мог бы рассчитывать на поддержку не только чудом не отвернувшихся от него оппозиционных СМИ, с которыми регулярно вступал в конфликты, но и крупных оппозиционных сил. Однако в партии «Яблоко» его понять как исключенного националиста, а в КПРФ считают врагом государства и предателем, запрещая коммунистам иметь с ним общие дела.

Причина №3: Гнев

Финансовые проблемы ФБК и его ключевых функционеров не ограничиваются штрафами за незаконные акции. В 2019 году Соболь, Навальный и ФБК проиграли суд поставщику питания «Московский школьник». Суд обязал их выплатить по 27 миллионов рублей в пользу истца.

В 2020 году петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил их долг. Во избежание взыскания долга приставами, Соболь попыталась избавиться от собственности, в том числе своей части совместно нажитого с супругом Сергеем Моховым имущества. Для этого юрист составила брачный договор, по которому передала мужу даже свою одежду. Тем не менее, Пригожин оспорил документ, и он был признан недействительным.

Алексею Навальному пришлось решать проблему более радикально: в июле 2020 года он объявил о ликвидации ФБК и переходе на новое юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Оппозиционер отметил, что у фонда нет возможности выплатить такой долг, поэтому придется полностью перевести всю деятельность и финансирование на новую НКО.

Такое решение вызвало гнев у спонсоров Навального и ФБК. Влиятельные люди в Британии, с которыми Навальный не согласовал подобный ход, потребовали откатить решение или вернуть вложенные в него деньги. Однако получили отказ. Тогда они решили избавиться от Навального и заменить его другим лояльным человеком.

И уже через месяц после заявления о ликвидации ФБК Навальный был отравлен, вероятно, Марией Певчих. Именно она сейчас встала у руля организации вместе с отвечающим за финансы Леонидом Волковым. Никому неизвестная до отравления жительница Лондона Певчих взяла на себя роль главы отдела расследований, активно дает интервью лояльным СМИ, ведет самые главные стримы на ресурсах ФБК и является его новым лицом. Так или иначе, но план по нейтрализации Навального и замене его на подконтрольного человека сработал, ведь именно Певчих и Волков все время находились рядом с Навальным в Европе и не препятствовали его возвращению в Россию, зная, что он сразу же будет задержан.

Причина №4: Зависть

Пользуясь тем, что Навальный отбывает срок в колонии и не может управлять своими структурами, всегда находившийся в его тени, но более грамотный в финансовых и технических вопросах Волков, наконец-то получил все ресурсы в свои руки.

Он захватил медиаактивы ФБК: социальные сети, YouTube-каналы и сайт Навального; всеми средствами с криптовалютного кошелька он теперь распоряжается единолично; никто не контролировал работу и финансирование штабов; все потоки пожертвований также оказались под его контролем, как и работа с иностранными правительствами, фондами и институтами.

Волков ведет переговоры с ЕС, налаживает контакт с администрацией президента США Джо Байдена, влияет на санкции в отношении России, управляет человеческим активом и координирует протесты. Все это в присутствии Навального было бы невозможно, но теперь он выпал из обоймы.

Кроме того, последние три месяца Волков пытался провернуть перестановки в «правящей элите» ФБК. Затянувшийся конфликт с Соболь, которая не хотела отдавать ему YouTube-каналы и принимать как нового управляющего структурами, набрал обороты. Ее Волков надеялся заменить «бойкой» Анастасией Васильевой (глава «Альянса врачей» - организация, включенная в реестр иностранных агентов), но и та выбыла из игры вместе с Соболь – они находятся под запретом определенных действий в рамках «санитарного дела».

Сама Соболь, также задвинутая Навальным на второй план, еще во время его нахождения в Германии пыталась занять место главы ФБК в России. Но выбрала не те методы. В итоге она лишь получила признание виновной в уголовном деле с вторжением в чужое жилище.

В момент, когда «верхушка» ФБК должна была действовать согласованно и четко, все были заняты дележкой полномочий, но поскальзывались на карьерной лестнице.

Причина №5: Уныние

В итоге к решающему моменту в существовании ФБК коллектив пришел разбитым и разделенным на две страны. После замены условного срока на реальный и отправки Навального сначала в «Матросскую тишину», а потом в покровскую колонию ИК-2, его соратники попытались провести серию незаконных митингов. Акции прошли 23 и 31 января, а также сразу после оглашения приговора 2 февраля.

Успеха активисты и координаторы протестов не добились: Навальный так и оставался за решеткой, по итогам акций было задержано порядка 11 тысяч человек, открыты уголовные дела за нападения на силовиков, перекрытие дорог и нарушение антиковидных ограничений. Каждая последующая после 23 января акция собирала все меньше людей, поэтому 2 февраля на улицы вышли всего несколько сотен человек на обе столицы России. Сделав перерыв, Волков и компания решили изменить формат и организовать флешмоб с фонариками, который тоже провалился. А «самая массовая акция» в истории России, анонсированная на 21 апреля, куда планировали вывести 500 тысяч россиян, собрала по всей стране не более 20 тысяч человек.

Тогда в ФБК поняли, что зря возлагали надежды на протесты как инструмент влияния и впали в уныние. Единственным положительным моментом в этом были миллионы рублей, поступавшие на биткоин-кошелек.

Силовики моментально задерживали за призывы координаторов региональных штабов и ведущих соратников Навального. Поэтому еще во время январских акций Россию покинул Иван Жданов, решивший не рисковать собой и координировать протест, находясь в Литве с Волковым. Позже к ним присоединились Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, также бежавшие от ответственности за организацию митингов.

В России оставались лишь Соболь, Васильева и Милов. Он был самым хитрым и в авантюры не лез. Его положение было бы самым безопасным, если бы не иски о защите чести и достоинства от Пригожина, загнавшего в долги Соболь, Навального и ФБК.

Пригожин подал несколько исков к Навальному и Милову, требуя по каждому заявлению по 5 миллионов рублей. Первое же дело Милов, хоть и бегал от процесса, предсказуемо проиграл. Понимая, что и по другим искам Пригожина ему тоже придется ответить, соратник Навального оперативно покинул Россию и отправился все в ту же Литву, где его уже давно все ждали. При этом в разговоре с журналистами он заявлял, что был вынужден уехать из-за исков Пригожина, и не все должны «героически сидеть», как Навальный.

К тому же, на горизонте замаячило признание структур Навального экстремистскими организациями. Минюст уже включил в реестр иноагентов ФБК и ФЗПГ, а Роскомнадзор выписал им штрафы за неисполнение закона об иноагентах и отсутствие соответствующей маркировки.

Теперь же Мосгорсуд рассматривает иск Прокуратуры о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистами, а это значит, что они не смогут вести деятельность в России или провести «ребрендинг». Все связанные с ними НКО будут признаваться экстремистскими и ликвидироваться. Суд уже приостановил работу штабов и наложил ограничения на деятельность ФБК. Волкову пришлось объявить о закрытии штабов и попрощаться с сотнями сотрудников и волонтеров. В дальнейшем стоит ожидать такого же решения по ФБК и ФЗПГ, что фактически означает окончательную смерть проекта «Навальный».

Но если структуры и закроются, то их долги перед Пригожиным останутся все равно. Искупать грехи «верхушке» ФБК придется еще очень долго: за долги Соболь могут закрыть выезд из страны, чтобы она не сбежала как ее товарищи, Навальному придется сначала отбыть наказание в колонии, а потом расплачиваться с Пригожиным. Основателю ФБК тоже могут закрыть выезд до уплаты всех задолженностей. Ликвидация ФБК также может затянуться из-за долгов Пригожину, и организация станет своеобразным надгробием для амбиций, гордыни и алчности приближенных Навального.