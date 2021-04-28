28 Апреля 2021
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Общество Москва
Дом, построенный по программе реновации в Москве. (2021) | Фото: t.me/rukozop / Telegram-канал &quot;Московский рукожоп&quot;

Московские власти объяснили наклон "пизанского" дома, строящегося по программе реновации

В московском правительстве прокомментировали появившиеся в соцсетях и мессенджерах фотографии "пизанского" дома, построенного по программе реновации в столичном районе Зюзино.
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На снимках, опубликованных в Telegram-канале "Московский рукожоп", высотка значительно отклоняется влево относительно остальных предметов, расположенных перпендикулярно земле.

"Реновация на марше. Интересно, чем можно погрозить человеку, чтобы он заселился в этот дом?" – подписал снимок депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, репостнувший фотографии.

Дом, построенный по программе реновации в Москве.(2021)|Фото: t.me/rukozop / Telegram-канал "Московский рукожоп"

В департаменте строительства Москвы объяснили такой визуальный эффект неправильным углом съемки. "Фотосъемка произведена с некорректным ракурсом. Это привело к тому, что изображение новостройки, возводимой по программе реновации в районе Зюзино по адресу: Каховка, влд. 23, к. 5, выглядит с ощутимым искажением. Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия", - цитирует представителя ведомства радио "Говорит Москва".

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Московские власти объяснили наклон "пизанского" дома, строящегося по программе реновации

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Теги: реновация, наклон, новостройка



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