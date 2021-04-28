Московские власти объяснили наклон "пизанского" дома, строящегося по программе реновации

В московском правительстве прокомментировали появившиеся в соцсетях и мессенджерах фотографии "пизанского" дома, построенного по программе реновации в столичном районе Зюзино.

На снимках, опубликованных в Telegram-канале "Московский рукожоп", высотка значительно отклоняется влево относительно остальных предметов, расположенных перпендикулярно земле.

"Реновация на марше. Интересно, чем можно погрозить человеку, чтобы он заселился в этот дом?" – подписал снимок депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, репостнувший фотографии.

В департаменте строительства Москвы объяснили такой визуальный эффект неправильным углом съемки. "Фотосъемка произведена с некорректным ракурсом. Это привело к тому, что изображение новостройки, возводимой по программе реновации в районе Зюзино по адресу: Каховка, влд. 23, к. 5, выглядит с ощутимым искажением. Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия", - цитирует представителя ведомства радио "Говорит Москва".