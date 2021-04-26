Сборная России по спортивной гимнастике завоевала 13 медалей чемпионата Европы

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала 13 медалей чемпионата Европы, который проходил с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.

На счету российских спортсменов пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награды, а также завоёванное первое общекомандное место.

Две награды высшего достоинства у Никиты Нагорного (личное многоборье и вольные упражнения), также золотые награды сборной России завоевали Давид Белявский (упражнения на перекладине), Виктория Листунова (личное многоборье) и Ангелина Мельникова (упражнения на разновысоких брусьях).

В тройку лучших вошли также Великобритания (1 золото - 1 серебро - 4 бронзы) и Швейцария (1-1-1).