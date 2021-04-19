Глава Челябинска посетит стройплощадку набережной реки Миасс

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Глава Челябинска Наталья Котова планирует на этой неделе посетить строительную площадку набережной реки Миасс, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе стройплощадку затопило талыми водами.

"После спада воды провели ревизию строительной площадки, никаких повреждений, которые бы угрожали срыву графика работ, не выявлено. С прошлой надели работы возобновлены. Предъявлен ряд объемов строительному контролю", - рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

"Я на этой неделе заеду, посмотрю, что там происходит", - сообщила Наталья Котова.

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

В феврале 2021 г. был объявлен новый конкурс, на который поступила только одна заявка. Победителем стало ООО "Строймеханизация". Компания выполнит работы за 489,6 млн руб.