15 Апреля 2021
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Армия и ВПК В России
атомный ракетный крейсер петр великий (2008) | Фото: museum.rosenergoatom.ru

В ОСК рассказали о серьезных проблемах с проектом эсминца "Лидер"

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Проект строительства эсминца "Лидер" для нужд ВМФ России вряд ли когда-либо будет реализован, об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро", — цитирует его РИА Новости. Рахманов добавил, что все зависит от решения заказчика — Минобороны.

"Лидер" собирались заложить еще в 2017 году, но строительство до сих пор так и не начали. Предполагалось, что новейшие атомные эсминцы будут сравнимы с флагманом ВМФ "Петром Великим". В середине 2016 года сообщалось, что технический проект перспективного корабля проекта 23560 "Лидер" уже разрабатывается "Северным ПКБ".

Советник генерального директора Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге Валерий Половинкин, где создавался аванпроект эсминца, рассказал, что новый корабль должен будет совместить в себе качества сразу нескольких проектов. Эсминцы будут оснащены элементами противоракетной и противокосмической обороны и станут "опорными точками в мировом океане".

"Лидер" станет универсальным кораблем, способным заменить сразу три класса кораблей в составе ВМФ России: собственно эсминцы, большие противолодочные корабли (БПК) и ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан", - говорил Половинкин.

Также предварительно сообщалось, что эсминец получит атомную установку, аналогичную той, которая установлена на ледоколе "Арктика" проекта 22220.

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В ОСК рассказали о серьезных проблемах с проектом эсминца "Лидер"

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Теги: эсминей лидер, оск



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