15 Апреля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин потребовал от подчиненных разобраться в жилищной проблеме сироты из Прикамья

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных из Пермского края оперативно разобраться в ситуации девушки-сироты, оставшейся без жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, родители девушки погибли много лет назад во время пожара. О том, что у нее есть право на получение жилья ей никто не сообщил. Позднее, узнав об этом, девушка начала обращаться во все инстанции. Однако заявительнице везде отказывали в связи с достижением 23 лет. Сирота обращалась также в суды, но решения были приняты не в ее пользу, несмотря на то, что в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" были внесены изменения, исключающие пресекательный возраст (23 года).

В территориальном подразделении СК России по Пермскому краю проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, повлекших нарушение прав девушки. Бастрыкин потребовал завершить проверку в кратчайшие сроки и поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Пермском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении – неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на это направление. Губернатору Прикамья Дмитрию Махонину будет направлено письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В отношении ряда сотрудников, причастных к проведению процессуальной проверки, назначены служебные проверки.

"Сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Их права нарушаются, а должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос. Задача нашего ведомства – вникнуть в проблему человека и помочь ему, а лиц, причастных к нарушению прав граждан, мы будем привлекать к ответственности по всей строгости закона", - подчеркнул председатель СК России.

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Бастрыкин потребовал от подчиненных разобраться в жилищной проблеме сироты из Прикамья

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Теги: Александр Бастрыкин, жилье, дети-сироты



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