14 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске затопило стройплощадку набережной реки Миасс

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Стройплощадку набережной реки Миасс в Челябинске затопило талыми водами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в настоящий момент уровень воды снижается.

"Данный участок по проекту предусматривает варианты контакта с водой, поэтому повреждение уже уложенной плитки не произойдет. В настоящий момент работы на площадке продолжаются в той части, где нет подтопления. Решается вопрос о необходимости восстановления насыпи, ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды", - подчеркнули в администрации.

В мэрии добавили, что на сроки сдачи объекта данная ситуация не повлияет.

Напомним, на этой неделе стало известно, что администрация города заключила контракт на строительство пешеходной набережной вдоль реки Миасс от улицы Кирова до Сквера искусств, и подрядчик приступил к работам.

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В Челябинске затопило стройплощадку набережной реки Миасс

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Теги: набережная, строительство, Миасс, подрядчик,



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