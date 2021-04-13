13 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
ковригин сергей александрович глава муниципального образования чебаркульский городской округ (2016) | Фото: Накануне.ru

Срок в колонии снижен на два месяца. Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе Чебаркуля

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Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главе Чебаркуля Сергею Ковригину. Экс-чиновник оправдан по обвинению в превышении должностных полномочий.

В январе текущего года суд приговорил Ковригина к 6 годам в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

Приговор обжаловали прокурор и адвокат. Государственный обвинитель просил вернуть дело на новое рассмотрение в городской суд, а сторона защиты настаивала на оправдании Ковригина.

"Судебная коллегия по уголовным делам областного суда отменила приговор в части осуждения по ч.2 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в действиях Ковригина состава преступления, в связи с чем срок окончательного наказания снижен до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности снижен до 4 лет. Штраф остался прежним. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По версии следствия, Ковригин склонил своего заместителя к заключению договоров аренды с ООО "ЧПВ" и ООО "ЧПК", в результате чего в 2016 г. сети и инженерные сооружения водопроводного комплекса, которые принадлежали городу, перешли в пользование юридических лиц для осуществления предпринимательской деятельности. От этих организаций он получил взятку в размере более 52 тыс. руб. в виде услуг имущественного характера. Эти средства, как считает следствие, пошли на оплату услуг журналиста. Именно этого журналиста, как установило следствие, Ковригин фиктивно трудоустроил в муниципальное учреждение, где она получила заработную плату в размере свыше 65 тыс. рублей, чтобы избежать затрат на оплату услуг по освещению его деятельности.

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Срок в колонии снижен на два месяца. Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе Чебаркуля

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Теги: глава Чебаркуля, Сергей Ковригин, уголовное дело, взятка, приговор,



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