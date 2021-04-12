В Миннесоте - новые протесты после гибели афроамериканца от рук полиции

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В Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего мужчины. Полицейские застрелили 20-летнего местного жителя в его машине.

The Independent сообщает, что протестующие собрались на улицах на месте инцидента. Полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся. При этом отмечается, что в основном акция проходила мирно.

После инцидента в полиции заявили, что в отношении водителя был ордер на арест.

Убийство произошло на фоне накаленной обстановки в Миннеаполисе – там идет суд по резонансному делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В начале марта сотни людей вышли на митинг в день старта судебного процесса.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты, в которых погибло не менее 11 человек. Большинство погибших — афроамериканцы.

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