В Челябинске подрядчик приступил к строительству набережной на реке Миасс

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В Челябинске возобновилось строительство набережной вдоль южного берега реки Миасс, передает корреспондент Накануне.RU.

"Заключен контракт на строительство пешеходной набережной вдоль реки Миасс от улицы Кирова до Сквера искусств. В настоящее время подрядчик приступил к работе. Планируем на этой неделе уже начинать еженедельные выездные совещания на объекте", - рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

В феврале 2021 г. был объявлен новый конкурс, на который поступила только одна заявка. Победителем стало ООО "Строймеханизация". Компания выполнит работы за 489,6 млн руб.