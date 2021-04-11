В Выборге прокуратура расследует крупный разлив мазута

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В Выборге Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку из-за разлива нефтепродуктов на ж/д пути станции Выборг-Товарный.

По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута (около 3 тонн) при переливе его из цистерны в котельную депо.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС, транспортной полиции РЖД и АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций", сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. В надзорное ведомство вызваны должностные лица железной дороги.