Квартиру журналиста обыскивали семь часов из-за публикации о бывшей жене Сечина

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У главреда "Важных историй" Романа Анина прошли обыски в связи с публикацией пятилетней давности о бывшей супруге главы "Роснефти" Игоря Сечина. Обыски длились семь часов, после чего его ночью доставили на допрос в СКР. Как оказалось, Анин проходит свидетелем по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Дело было возбуждено еще 20 сентября 2016 года. Тогда в "Новой газете" вышел материал "Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?".

В итоге Анин отказался давать показания по ст.51 Конституции РФ. Но его все равно собираются вызвать повторно, в понедельник, об этом рассказала адвокат Анна Ставицкая.

Сам журналист заявил, что публикация была основана на фотографиях в "Инстаграме" бывшей жены Сечина Ольги. Поводом была некая яхта, которая якобы могла быть связана с главой "Роснефти".

По информации источника известного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, ситуация из-за публикации обострилась к 2017 году. Редакция "Новой газеты" узнала, что Роману Анину грозит серьезная опасность. Была информация, что это может быть, как возможный арест, так и физический вред. В результате было решено отправить журналиста в США, а саму ситуацию, чтобы ее не усугублять, не предавать огласке. В США Анин проходил учебу в Стэнфордском университете и участвовал в проектах международных журналистов-расследователей. В 2020 году он вернулся и создал проект "Важные истории".

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