05 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Ирина Буторина уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

Детей мужчины, погибшего при взрыве на заводе в Златоусте, под опеку возьмет старшая сестра

Двух детей мужчины, погибшего при взрыве газового баллона на заводе в Златоусте, возьмет под опеку старшая сестра, сообщили Накануне.RU в региональном минсоце.

Напомним, взрыв в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" произошел сегодня утром. При разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате инцидента погиб рабочий, его напарник с травмами доставлен в больницу. Погибший мужчина – отец-одиночка. У него семеро детей, двое из них – несовершеннолетние 16 и 12 лет. По поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина.

"Он поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Семья благополучная, очень дружная, сплоченная, друг друга поддерживают. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра. Кроме того, будут оформлены все пособия", – рассказала Ирина Буторина.

Семье будет оказана материальная помощь. Если семья согласится, с детьми будет работать психолог.

"Мы понимаем, насколько в трудной ситуации оказалась семья. Несколько лет назад дети потеряли мать, теперь не стало отца. Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется", – добавила министр.

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Детей мужчины, погибшего при взрыве на заводе в Златоусте, под опеку возьмет старшая сестра

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Теги: взрыв, завод, газовое оборудование, рабочий, дети,



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