29 Марта 2021
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Политика В России
депутат Леонид Слуцкий (2018) | Фото: 1tv.ru

Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление Путина

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался за ужесточение наказание за оскорбление российского президента.

Так он прокомментировал в эфире "Соловьев Live" слова главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего Путина "убийцей". "Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", — считает глава комитета. Он отметил, что в других странах за оскорбление главы государства можно отправиться в тюрьму.

Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" в интервью телеканалу ABC.

По словам Байдена, он предупреждал Путина о возможных санкциях в отношении России

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Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление Путина

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Теги: Слуцкий, Путин, президент



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