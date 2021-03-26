Жителю Мегиона вменили финансирование терроризма

25-летнему мегионцу вменили финансирование терроризма, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, в апреле 2016 г. обвиняемый перевёл со своей карты 30 тыс. руб. знакомой уроженке Дагестана. Последняя в Турции обналичила деньги и передала их представителям террористической организации. Ранее в отношении него же возбуждено уголовное дело по факту оправдания терроризма и призывов в Telegram к терроризму.

Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.