24 Марта 2021
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
В Химках произошел взрыв в жилой девятиэтажке на улице Зеленой (2021) | Фото: Telegram / Mash

Число жертв взрыва подъезда в Химках выросло до четырех

Число жертв взрыва в жилом доме в Химках Московской области выросло до четырех, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

"Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зелёная в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта", - говорится в сообщении.

Трое пострадавших в настоящее время находятся в больницах.

Напомним, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа. После взрыва начался пожар, сейчас он потушен. Загорелись пять квартир.

Также сообщалось, что в квартире на улице Зеленой, где произошел взрыв, находились четыре человека: двое взрослых и два ребенка - мальчики 3 и 12 лет. Старшего удалось спасти. Погибший мужчина жил этажом ниже.

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Число жертв взрыва подъезда в Химках выросло до четырех

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Теги: взрыв, химки, взрыв газа



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