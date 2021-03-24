Столица Ленинградской области перенесена из Санкт-Петербурга в Гатчину

Название Ленинградской области стало еще более противоречивым. Регион, названный по имени ныне переименованного города (который теперь является самостоятельным субъектом РФ), теперь имеет столицу не в бывшем Ленинграде, а в Гатчине.

Депутаты Заксобрания Ленинградской области сегодня сразу в трех чтениях приняли изменения в устав региона, сделав столицей области Гатчину. Об этом говорится на официальном сайте города.

Поскольку органы власти области не могут быть переведены в город одномоментно, на переходный период у региона будет два места расположения властей – и Гатчина, и Санкт-Петербург.

"Выбор Гатчины как административного центра Ленинградской области обусловлен историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами. Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при императоре Павле I. Во второй раз Гатчина приобрела статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император Александр III", - говорится в заявлении пресс-службы Заксобрания Ленобласти.

Депутаты посчитали, что у Гатчины удобное географическое положение: близость к КАД, Санкт-Петербургу и аэропорту Пулково. "Завершено строительство транспортного обхода города, значительно улучшившего его транспортную доступность. Кроме того, рассматривается возможность запуска скоростной электрички между Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга", - отметили в Заксобрании.

Население Гатчины составляет около 95 тыс. человек. Население Ленинградской области – почти 1,9 млн человек. Население Санкт-Петербурга составляет около 5 млн человек.