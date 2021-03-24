"Мухокотлетные технологии": Госдума приняла закон "об обнулении", концепция которого была изменена во втором чтении

Госдума в третьем чтении приняла закон о праве нынешнего президента претендовать еще на два новых срока в этой должности. Изменения были предложены в соответствии с поправками в Конституцию, внесенными по итогам общероссийского голосования.

Согласно одному из новых положений основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета времени, проведенного в должности.

Кроме того, в развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны. Устанавливается, что президентом можно быть избранным при следующих условиях:

- гражданин РФ,

- не моложе 35 лет,

- постоянное проживание в России не менее 25 лет,

- нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.

Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

В третьем чтении глава ЛДПР возмутился тем, что не прошла поправка его партии насчет проверки кандидатов в президенты на возможность допуска к гостайне. "Если он не имеет права доступа к гостайне, то что это за президент такой будет?" – спросил Владимир Жириновский.

Представитель "Справедливой России" Олег Нилов отметил, что его фракция поддерживала концепцию закона в первом чтении, но теперь голосует против. "Это мухокотлетные технологии. Сначала мы за какое-то благое дело, а потом туда добавили что-то. Что написано в названии закона? Изменение выборного законодательства! Что вы делаете, зачем вы это мешаете?" - сказал Нилов, говоря о поправках, внесенных во втором чтении – они касаются деятельности избиркомов и голосования.

"Этот закон – образчик того, как право заменяется циничным образом на целесообразность", - отметил коммунист Николай Коломейцев. Он тоже подчеркнул, что добавление поправок принципиально поменяло смысл закона.

В первом чтении об избирательном процессе был только один пункт: председатель ЦИК не должен быть моложе 30 лет.

Ко второму чтению внесен ряд поправок, в том числе о праве ЦИК на досрочное прекращение полномочий члена регионального избиркома на основании "мотивированного представления". Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования. Это касается случаев, если кандидатов будет более десяти.

"Расшиваются серьезные, проблемные вопросы, - заявила соавтор законопроекта, глава комитета ГД по регламенту и надзору Ольга Савостьянова. – На комитете всеми было принято, что эти вопросы надо решать. Как их решать – могут быть разные решения. Возможно, нам это неудобно. Но нас это не волнует. Нас волнует, чтобы были реальные возможности для волеизъявления для наших избирателей. Если бояться жара ответственности – не надо заходить на политическую кухню!".

"В первом чтении было 9 страниц, во втором – 16. Ну как же вы не меняете концепцию?" – спросил Коломейцев. "Концепция измеряется не количеством, а качеством!" – заявил спикер палаты Вячеслав Володин и предложил голосовать.