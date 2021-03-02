02 Марта 2021
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Экономика В России
бедность пенсионер подаяние нищета кризис (2012) | Фото:

Кабмин отодвинул планы Путина по борьбе с бедностью на 2030 год

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказала, как власти собираются до 2030 года решить проблему, которую раньше Путин предлагал решить до 2024 года. Речь о борьбе с бедностью.

По словам Голиковой, накануне новый план достижения национальных целей, в том числе и по бедности, был внесен в правительство для утверждения. В нем сроки уже сдвинуты на 2030 год.

"Мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения. Это касается и повышения оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействия в поиске подходящей работы и др.", - сказала Голикова в интервью ТАСС.

Что касается непосредственно уровня бедности, то борьба с ней доверена регионам. Каждый субъект "выстраивает для себя свою линейку", а правительство - на уровне Минтруда - лишь дает "методические рекомендации" по составлению региональных программ, рассказала Голикова.

Напомним, цель в борьбе с бедностью – снижение этого показателя в два раза. Три года назад президент России рассчитывал, что в 2024 году уровень бедности в стране будет всего 6,6%. Но что-то пошло не так. Как отмечает издание Finanz.RU, еще до пандемии план начал трещать по швам: в 2019 году за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12%). Экспорт товаров, кроме нефти, газа и нефтепродуктов, составил 180 млрд долларов вместо нужных 230 млрд. По итогам 2020-го реальные располагаемые доходы россиян упали еще на 3,5% и откатились на уровень 2010 года. Зарплаты в пересчете на доллары рухнули до минимума за 11 лет.

В итоге бедных стало на 1,2 млн больше.

Правда, нынешние планы на 2030 год российские власти строят на крайне оптимистичных прогнозах, согласно которым экономика уже с этого года будет прирастать по 3% в год минимум, безработица, например, в этом году сократится на 1 млн человек. Некоторые ведомства начинают "подозревать", что картина нереальная, в Госдуме в преддверии выборов цифры называют нереальными даже представители партии власти. И только в Минэкономразвития продолжают верить в свои радужные расчеты.

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Кабмин отодвинул планы Путина по борьбе с бедностью на 2030 год

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Теги: борьба с бедностью, рост экономики, татьяна голикова, правительство, прогнозы, минэкономразвития



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