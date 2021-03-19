20 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Алексей Демкин, администрация Перми (2020) | Фото: 59t028.permkrai.ru

И.о. главы Перми отменил выходные для своих замов после гибели женщины из-за схода снега

Исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин отменил выходные для глав районов после того, как из-за сошедшего с крыши снега погибла женщина, передает корреспондент Накануне.RU.

Демкин принес соболезнования семье погибшей и заявил, что подход к очистке крыш от снега и наледи придется менять, "если такие случаи продолжатся".

"Департамент ЖКХ и контрольный департамент докладывают, что регулярно проводятся проверки, направляются уведомления в УК и ТСЖ о необходимости очистки снега и льда с кровель. Но если такие случаи продолжаются, то подход нужно менять, ведь это касается жизни людей. Сейчас он формальный – "обложиться бумагами, которые застрахуют в случае претензии надзорных органов", - пишет он.

По словам Демкина, районам нужны реальные рычаги воздействия на управляющие организации, потому сегодня он провел совещание с участием глав районов и прокурора. На совещании обсуждалась выработка новых механизмов работы с УК и ТСЖ. Сейчас все полномочия по составлению протоколов лежат на инспекции госжилнадзора.

"Ближайшие выходные для глав районов отменяются, они должны обеспечить тотальный контроль за своей территорией. Ответственным за координацию работы назначил своего зама Игоря Субботина, в субботу и в воскресенье сбор штаба для доклада о проведенной работе", - пишет Демкин.

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И.о. главы Перми отменил выходные для своих замов после гибели женщины из-за схода снега

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Теги: выходные, Алексей Демкин, сход снега, заместители главы



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