Конфликт исчерпан: рабочим Серовского завода ферросплавов пообещали индексацию

Рабочим Серовского завода ферросплавов будет проведена индексация заработной платы. Руководство предприятия пошло на уступки профсоюзу.

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Напомним, ранее в Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявили о конфликте с администрацией Серовского завода ферросплавов. Работники требовали провести положенную им по закону индексацию зарплаты, которой не было с 2019 года. Юридической службой был подготовлен запрос в областную прокуратуру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской областной организации ГМПР, через два дня после этого администрация предприятия обратилась в профком с предложением о проведении индексации. АО "СЗФ" намерено заключить соглашение, в котором обязуется проиндексировать заработную плату работников на 3% с 1 марта.

На заседании профсоюзного комитета было принято единогласное решение согласиться с предложением работодателя. Как уточнили в пресс-службе, в дальнейшем пройдут переговоры об индексации зарплаты работникам завода ферросплавов за 2020 год, которая по закону должна быть проведена в 2021 году.

Как сообщало Накануне.RU, на днях металлурги НТМК заявили о нарушении своих прав из-за вакцинации от коронавируса. После вмешательства в ситуацию главы местного профсоюза Владимира Радаева спорное распоряжение было отменено.