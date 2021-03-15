В Тюменской области сошел с рельсов грузовой вагон поезда

В Тюменской области на железнодорожном переезде сошел с рельсов вагон грузового поезда и перегородил автомагистраль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Из-за этого было ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта "Рощино". На месте работают сотрудники ГИБДД и железнодорожники.

Железнодорожники с помощью домкратов поставили вагон на рельсы и отогнали. Во время проведения работ движение от объездной дороги в сторону аэропорта "Рощино" осуществлялось по Старорощинскому шоссе.