13 Марта 2021
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Политика
Гилёвская роща, обрушение коллектора (2021) | Фото: vk.com/tmnourhome

В Тюмени завершен первый этап восстановительных работ в Гилёвской роще

"Росводоканал Тюмень" завершил первый этап восстановительных работ двух поврежденных коллекторов в районе Гилёвской рощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Работы по восстановлению целостности трубы продолжались более суток. По данным специалистов, причиной аварии стало глубокое промерзание грунта.

"Ремонт коллектора осложнен тем, что трещина образовалась в мерзлоте, на нижней части трубы. Прежде чем устранить повреждение, нам было необходимо полностью опорожнить коллектор от стоков. На это потребовалось немало времени. В работах было задействовано три бригады водоканала и девять единиц специальной техники. После проведения дефектации повреждённого участка коллектора, был определен метод устранения повреждения", – прокомментировал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Гилёвская роща, обрушение коллектора(2021)|Фото: vk.com/tmnourhome

Сварочные работы завершились утром. Сейчас специалисты предприятия приступили к ремонту резервного коллектора. После проведения земляных работ и оценки характера повреждения будет разработан план ремонтно-восстановительных мероприятий.

По словам экологов, ущерб окружающей среде оценить получится только летом.

"Дело не только в загрязнении – плохо, что корни деревьев от сточных вод оттаивают и от этого возникают повреждения. В городе бывали случаи, когда из-за прорыва теплотрассы деревья, которые залило, погибали. Обычно очищают сразу: убирают лед со всеми загрязнениями. А вот уже весной проводят оценку и принимают решение по восстановлению. Сейчас пока трудно сказать, какой ущерб причинен парку и растениям, надо дождаться, когда сойдет снег", – приводит РБК слова руководителя направления "Деревья городу" экологического движения "Зеленый хоровод" Дмитрия Велижанина.

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В Тюмени завершен первый этап восстановительных работ в Гилёвской роще

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Теги: Гилёвская роща, обрушение коллектора, Водоканал, ущерб окружающей среде



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