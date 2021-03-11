11 Марта 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Алла Рихтер (2021) | Фото: t.me/YANAO_official

Ямальская тяжелоатлетка взяла "золото" на всероссийских соревнованиях

22-летняя Алла Рихтер из Тарко-Сале завоевала "золото", победив на всероссийском турнире по тяжелой атлетике. Девушка является мастером спорта и входит в сборную России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЯНАО, соревнования в честь заслуженного тренера РСФСР Бориса Шесталюка проходили в поселке Солнечный Сургутского района (Югра). Всего в них приняли участие 73 спортсмена, однако лучшей среди своей весовой категории (72 кг.) оказалась Алла Рихтер – представительница Пуровской районной спортшколы олимпийского резерва "Авангард".

Напомним, что в феврале этого года геолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Равиль Хакимов был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, установивший новый мировой рекорд в берпи-подтягиваниях. А до этого мэрия нижневартовская заявила, что местные спортсмены претендуют на участие в Паралимпиаде в составе сборной России. Кандидатами являются мастер спорта международного класса Владимир Феофанов (тхэквондо), мастер спорта Александр Белов (пауэрлифтинг), заслуженный мастер спорта Евгений Малых, мастера спорта России Сергей Махов и Анастасия Георгица (легкая атлетика).

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Ямальская тяжелоатлетка взяла "золото" на всероссийских соревнованиях

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Теги: золото, Алла Рихтер, тяжелая атлетика, соревнования



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