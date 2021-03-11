В Госдуме предложили отменить НДФЛ для небогатых россиян

Депутат Госдумы России Сергей Катасонов (ЛДПР) внес на рассмотрение проект закона об освобождении граждан страны с годовым доходом ниже 204 тыс. руб. от подоходного налога.

Документ появился на сайте нижней палаты парламента. Предлагается ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой россияне с доходом меньше 17 тыс. руб. в месяц будут освобождены от уплаты подоходного налога. НДФЛ остальных граждан будет зависеть от размера годового дохода.

Предполагается, что ставка в 13% останется у россиян, которые зарабатывают в год больше 204 тыс. руб. Если заработок превышает 5 млн руб., Катасонов предложил увеличить налог до 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от ста миллионов — 35%.

Как следует из пояснительной записки, такая система налогообложения позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, а также увеличить налоговые поступления в российский бюджет.

В ходе Гайдаровского форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в обозримом будущем ожидать значительного снижения налогов в стране не стоит. "На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", — сказал он.