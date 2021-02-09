"Норникель" закрывает цех в Мончегорске: без работы останутся около 700 работников

"Норильский никель" принял решение о закрытии весной 2021 года металлургического цеха Кольской ГМК в Мончегорске.

Как отмечают местные СМИ, таким образом, будут реализованы планы "Норникеля" по модернизации производства и его перехода на "зеленые рельсы".

Из-за закрытия металлургического цеха высвободится порядка 700 работников Кольской ГМК и компании "Печенгастрой". Увольнение работников затронет более 600 семей градообразующего предприятия.

Около 140 сотрудников предприятия приняли решение уволиться по соглашению сторон, получив серьезную денежную компенсацию, сообщает Kn51. Но еще 20% пока не определись с выбором.

Планы по закрытию цеха и его модернизации были объявлены в 2020 году. Осенью прошлого года сообщалось, что "Норникель" направит 90 миллиардов рублей на строительство экологически чистого производства.

Кольская горно-металлургическая компания - предприятие ПАО ГМК "Норильский никель" в Мурманской области. Единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. Было создано на базе комбинатов "Североникель" и "Печенганикель" в 1998 году.